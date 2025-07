VÍDEO: Mãe joga filho recém-nascido pela janela após parto em Manaus

Manaus (AM) – Um recém-nascido foi encontrado com restos de parto e o cordão umbilical ainda preso ao corpo após ter sido arremessado pela janela de uma casa, na manhã desta segunda-feira (7), no bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus.

Segundo relatos de moradores, a própria mãe, uma jovem de 18 anos, teria dado à luz sozinha dentro de casa e, em meio a um surto psicótico, jogou o bebê pela janela, de uma altura estimada em cinco metros, para um terreno nos fundos da residência, na Rua João Tomé.

Moradores acionaram a polícia

Um vídeo gravado por um morador e compartilhado em aplicativos de mensagens mostra o momento em que ele encontra o bebê e relata ter ouvido o barulho da queda. Nas imagens, ele pede ajuda e orienta que acionem a polícia.

A situação causou comoção na comunidade, que auxiliou os agentes da Polícia Militar, do 29º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a localizar a jovem e prestar os primeiros socorros ao bebê.

Bebê está fora de perigo

O recém-nascido foi levado para a maternidade Ana Braga, também na zona leste. De acordo com a unidade de saúde, o bebê está em estado estável e não precisou ser internado na UTI. Detalhes como o peso e demais condições clínicas não foram divulgados até o momento.

A mãe também foi levada para a maternidade, onde passou por avaliação psicológica e foi diagnosticada com um surto psicótico. O caso está sob apuração da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

