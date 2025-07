Colombiana foge de abuso trabalhista no Pará e é resgatada em Manaus

Mulher fugiu de situação abusiva no Pará e foi acolhida no Porto de Manaus.

Manaus (AM) – A Polícia Federal resgatou, no sábado (5), uma cidadã colombiana que se encontrava em situação de vulnerabilidade no Porto de Manaus. A operação foi realizada em parceria com o Consulado da Colômbia.

A mulher havia fugido de uma relação profissional abusiva que enfrentava em Santarém (PA) e buscou apoio ao chegar na capital amazonense. Após ser acolhida pelas autoridades brasileiras e diplomáticas, teve garantido seu retorno com dignidade ao país de origem. O embarque ocorreu na madrugada de domingo (6), no Aeroporto Internacional de Manaus.

A ação reafirma o compromisso da Polícia Federal com a proteção dos direitos humanos e evidencia a importância da cooperação internacional na resposta a situações de risco envolvendo cidadãos estrangeiros no Brasil.

