PF resgata trabalhadores em situação análoga à escravidão e destrói dragas no AM

A Polícia Federal, em parceria com órgãos de fiscalização e segurança, deflagrou a Operação Xapiri para combater o garimpo ilegal no Rio Madeira, próximo a Borba, no Amazonas.

A ação, realizada entre 10 e 13 de março, foi motivada por denúncias de conflitos entre garimpeiros e indígenas, além de indícios de recrutamento da população local por facções criminosas.

Durante a operação, as equipes resgataram 25 trabalhadores em condições análogas à escravidão, incluindo dois menores de idade.

A Auditoria Fiscal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho (MPT) darão continuidade às investigações para responsabilizar os exploradores dessa mão de obra.

As forças de segurança também retiraram invasores das áreas afetadas pelo garimpo ilegal e inutilizaram equipamentos usados na extração criminosa. No total, 23 dragas e embarcações foram destruídas.

Além de reprimir a atividade ilegal, a operação busca identificar e desmantelar financeiramente os líderes e proprietários das dragas envolvidos no esquema criminoso.

