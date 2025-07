Caso Lailla Vitória: Justiça revoga prisão de mãe após 8 meses

Vitória Assis, mãe da bebê Lailla, teve a prisão preventiva revogada após audiência com duração de 11 horas em Jutaí

A Justiça do Amazonas revogou a prisão preventiva de Vitória Assis Nogueira, mãe da pequena Lailla Vitória, que morreu em setembro de 2024, em Jutaí (AM). A decisão foi tomada na segunda-feira (7), após audiência realizada na Comarca do município.

Segundo a defesa, a mãe estava presa há oito meses, o que configurava excesso de prazo.

‘Dupla penalidade’

“Trata-se de um gesto de justiça, considerando a dupla penalidade imposta à mãe: além de perder a filha, ela ainda teve a prisão preventiva decretada e permaneceu presa por um período excessivamente longo”, afirmou o advogado Vilson Benayon. Ele atua no caso junto da advogada criminalista Mayara Bicharra.

Audiência durou mais de 11 horas

A audiência desta segunda-feira ouviu mais de dez testemunhas de acusação. Entre elas, estavam policiais civis, militares e guardas municipais.

Após o fim dos depoimentos, a defesa de Vitória e dos outros quatro réus solicitou a revogação das prisões preventivas. O Ministério Público concordou com o pedido. O órgão destacou que, dos 16 acusados, apenas cinco continuavam presos.

Juiz reconheceu excesso de prazo

O advogado afirmou que a defesa pediu a extensão do direito à liberdade, pois já haviam se passado mais de oito meses entre a prisão e a audiência de instrução.

Como a audiência foi adiada novamente, o juiz reconheceu o excesso de prazo. Ele determinou a soltura dos réus com medidas cautelares, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Caso segue com forte repercussão

O caso comoveu a população de Jutaí e continua sendo acompanhado pela opinião pública. A audiência representa mais um passo no processo que busca esclarecer as circunstâncias da morte da bebê Lailla.

