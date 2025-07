Omar Aziz defende asfaltamento da BR-319 e critica suspensão de licença

O senador Omar Aziz (PSD-AM) voltou a defender a reconstrução da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho, durante discurso no plenário do Senado, na tarde desta terça-feira (8). Em tom enfático, ele criticou a decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que restabeleceu uma liminar suspendendo a licença prévia concedida pelo Ibama para a pavimentação da estrada.

A suspensão atendeu a um pedido do Observatório do Clima, organização que, segundo Omar, “não conhece a realidade da Amazônia e nem vive os problemas da população local”.

“Uma licença é o futuro do Amazonas, de Roraima, de Rondônia. A pavimentação da BR-319 é necessária, é legal e é viável. Não há mais como aceitar que o isolamento do nosso povo continue sendo tratado como forma de proteção ambiental. Isso é mentira”, declarou o senador.

O parlamentar reforçou que a obra diz respeito à reconstrução de uma rodovia existente há 50 anos, e não à abertura de um novo traçado na floresta. Ele argumentou que o acesso por estrada é uma forma de garantir presença do Estado, fiscalização e combate ao crime ambiental.

“Sem acesso, temos mais desmatamento e ilegalidade. Com acesso, podemos ter comando, controle e fiscalização”, afirmou.

Isolamento favorece o crime, diz Omar

O senador também alertou que a ausência do Estado em áreas isoladas da Amazônia favorece o avanço de crimes ambientais e prejudica as populações vulneráveis.

“Os mais humildes, os povos originários, os indígenas é que sofrem com o abandono. O Estado só pode existir se houver acesso. O que protege a floresta é a presença do Estado com infraestrutura”, disse.

Omar criticou ainda a atuação de entidades e ativistas de fora da região, que tentam barrar a obra sem conhecer a realidade amazônica.

“Há um movimento de pessoas que não querem ver essa estrada asfaltada. São financiadas por órgãos que não têm nada a ver com a nossa realidade e nunca viveram aqui”, afirmou.

Ao encerrar o discurso, Aziz agradeceu o apoio dos colegas parlamentares e reforçou seu compromisso com a defesa do asfaltamento da BR-319.

“A Amazônia não precisa de tutores ideológicos. O povo do Amazonas precisa de dignidade, mobilidade e oportunidades”, concluiu. Leia mais: Omar Aziz afirma que Lula não ameaçará Zona Franca de Manaus

