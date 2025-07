Passe Livre Estudantil permanente é aprovado na CMM e vai à sanção do prefeito David Almeida

Foi aprovado nesta terça-feira, 7/8, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei nº 441/2025, que garante a gratuidade permanente no transporte público para mais de 212 mil estudantes da rede pública municipal de ensino. A proposta, de autoria do prefeito David Almeida, agora segue para sanção.

A medida transforma o Passe Livre Estudantil em política pública permanente, assegurada por lei municipal. Com isso, evita-se que gestões futuras possam suspender ou revogar o benefício, que desempenha papel essencial no combate à evasão escolar e na promoção da inclusão social.

Garantia de acesso à educação

O projeto tem como objetivo eliminar barreiras financeiras enfrentadas por famílias de baixa renda, assegurando que os estudantes tenham condições de frequentar as aulas regularmente. O custo do transporte, que muitas vezes inviabiliza a permanência dos alunos na escola, deixa de ser um obstáculo.

“Estamos garantindo o direito à educação e construindo uma cidade mais justa. Essa é uma política pública duradoura”, destacou o prefeito David Almeida.

Como vai funcionar o Passe Livre

O benefício será efetivado a partir do ano letivo de 2026 e terá as seguintes regras:

Cada estudante terá direito a até 44 passagens por mês , não acumulativas;

, não acumulativas; Caso a cota termine antes do fim do mês, o aluno poderá comprar até 16 passagens adicionais com meia-passagem ;

; Para ter acesso ao Passe Livre, é necessário: Estar matriculado regularmente na rede municipal de ensino; Comprovar frequência escolar mínima validada pela Semed; Residir a mais de uma milha (cerca de 1,6 km) da unidade escolar; Usar exclusivamente o cartão eletrônico estudantil , pessoal e intransferível.



Avanço social

A gratuidade no transporte escolar representa uma conquista para as famílias da capital, permitindo que os gastos com deslocamento sejam realocados para outras necessidades básicas. Além disso, fortalece o compromisso da gestão municipal com o acesso à educação e à cidadania.

Leia mais:

Prefeitura mantém Passe Livre Estudantil para alunos de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱