Pai é preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha no AM

Um homem de 48 anos foi preso, na segunda-feira (7), suspeito de estuprar a própria filha por seis anos. Os crimes ocorreram na zona rural de Barreirinha (a 331 km de Manaus). A vítima, hoje com 18 anos, engravidou aos 14 em decorrência dos abusos.

Abusos começaram quando vítima tinha 12 anos

Segundo o delegado Elton Vieira, da 42ª DIP, o pai controlava rigidamente a rotina da filha para evitar que os crimes fossem descobertos. A vítima relatou que sofria violência sexual desde os 12 anos.

Vítima engravidou aos 14 e fugiu após ameaças

Aos 14 anos, a jovem engravidou do próprio pai. Anos depois, decidiu fugir para Nova Olinda do Norte (a 135 km de Manaus) após sofrer ameaças do acusado e de familiares.

Denúncia partiu do Conselho Tutelar e BO em Nova Olinda

O caso veio à tona após denúncias do Conselho Tutelar e registro de Boletim de Ocorrência na 47ª DIP de Nova Olinda.

Prisão preventiva foi cumprida na 42ª DIP

O mandado de prisão foi deferido após as investigações. O homem foi detido quando comparecia à delegacia para prestar esclarecimentos sobre outro fato.

Ele responderá por estupro de vulnerável e ameaça, e ficará à disposição da Justiça após audiência de custódia.

