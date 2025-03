Pai é preso suspeito de estuprar e engravidar a filha no Amazonas

Um homem de 38 anos, foi preso na sexta-feira (14), suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, de 12 anos, no município de Coari, interior do Amazonas. A prisão ocorreu na casa do indivíduo no bairro Santa Helena, onde ele residia com a vítima e a mãe dela.

Segundo a polícia, os abusos aconteciam desde quando a menina tinha 5 anos de idade, o suspeito aproveitava a ausência da genitora para cometer os abusos sexuais na sua própria filha.

A vítima, estava afastada da escola há três anos e era mantida em cárcere privado sendo ameaçada pelo pai.

O abuso acontecia diariamente, e o pai usava chantagens com passeios e lanches para que a menina não denunciasse os crimes. Após os atos, ele a forçava a tomar anticoncepcionais.

Após a prisão do autor do crime, a vítima foi acompanhada para uma unidade hospitalar e após passar por exames, foi constatado que a menor estava grávida do próprio pai.

Após exames médicos, foi confirmado que a continuidade da gravidez representa um risco à vida da vítima, que precisará interromper a gestação. A jovem permanece internada para acompanhamento médico.

Diante das evidências, a polícia identificou os crimes de violência psicológica, ameaça, cárcere privado e estupro de vulnerável. O suspeito foi preso e será levado ao presídio local, onde aguardará a decisão da justiça.

