Vídeo: Vitão deixa bailarina cair na Dança dos Famosos

Dançarina Gabe Cardoso tentou disfarçar a queda, mas a reação do cantor acabou entregando o erro no passo de dança

Um deslize acabou marcando a estreia dos homens no Dança dos Famosos desse domingo (10). Durante a apresentação, o cantor Vitão deixou a bailarina Gabe Cardoso cair e acabou virando meme nas redes sociais.

Vitão e Gabe dançavam a música Vou Falar que Não Quero, do cantor Vítor Fernandes. No final da apresentação, o passo de dança exigia que o famoso girasse a dançarina no ar. Ele acabou cometendo um erro e a morena caiu no chão.

Gabe, no entanto, fingiu que a queda fazia parte da dança e posou deitada no chão. Vitão ficou tão preocupado com a saúde da colega que acabou entregando o erro.

“Eu só percebi que foi uma falha porque ele [Vitão] quebrou a cena”, brincou o coreógrafo Carlinhos de Jesus.

