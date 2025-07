Justiça libera jovem suspeita de jogar filho recém-nascido em barranco em Manaus

A Justiça do Amazonas concedeu liberdade provisória, na terça-feira (8), à jovem de 18 anos suspeita de jogar o filho recém-nascido em um barranco no bairro Mauazinho, em Manaus, na segunda-feira (7).

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) pediu a liberdade, que foi aceita com medidas cautelares, considerando a condição do bebê.

Moradores da região encontraram o recém-nascido, que está internado na Maternidade Ana Maria Braga recebendo atendimento médico.

Ainda não há informações claras sobre a motivação da jovem, mas vizinhos relatam que ela pode ter usado drogas ou passado por um surto psicótico antes do ocorrido.

As autoridades continuam acompanhando o caso.

