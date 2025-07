Trump e embaixada dos EUA atacam STF e defendem Bolsonaro

Nota da embaixada americana reforça discurso de Trump e fala em “perseguição política”, mesmo com Bolsonaro réu por tentativa de golpe

Brasília (DF) – A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou, nesta quarta-feira (9), uma nota oficial que alinha o governo americano ao discurso do ex-presidente Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro (PL). Em um movimento diplomático controverso, a embaixada classificou como “vergonhosa” a suposta perseguição política contra Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

A nota afirma que Bolsonaro e sua família têm sido “fortes parceiros dos Estados Unidos” e que a investigação contra o ex-presidente fere as tradições democráticas do Brasil.

“Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos”, diz o documento.

As declarações surgem após uma série de publicações de Donald Trump em sua rede social, Truth Social. Na segunda-feira (7), ele afirmou que Bolsonaro é vítima de uma “terrível injustiça” e que o Brasil está cometendo um erro ao investigá-lo.

“Eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite”, escreveu o ex-presidente dos EUA. “Ele não é culpado de nada, exceto de lutar pelo povo.”

Na terça-feira (8), Trump voltou à carga com nova publicação em que pediu para que “deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz” e comparou o processo judicial brasileiro a uma “caça às bruxas”.

As falas de Trump, criticadas por juristas e diplomatas brasileiros como interferência direta em questões internas e um ataque à soberania nacional, repercutem na mídia brasileira.

Enquanto isso, Bolsonaro segue réu no STF, acusado de liderar uma tentativa de golpe após sua derrota nas eleições de 2022. O processo tramita sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

A aproximação explícita entre Trump e Bolsonaro não é novidade, mas o respaldo formal da embaixada americana marca uma nova escalada diplomática. Para analistas, trata-se de uma sinalização política perigosa que pode gerar tensões no relacionamento institucional entre os dois países.

