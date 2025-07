Homem ateia fogo em carro de ex-patrão após demissão

Alvo de busca e apreensão, investigado foi demitido nove meses antes do crime e teve briga com ex-patrão

Um homem é suspeito de incendiar um Ford EcoSport no último dia 23, na Quadra 38 da Vila São José, em Brazlândia, no Distrito Federal. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do investigado durante a quarta-feira (9).

A ação foi realizada na região de Vendinha (GO), onde agentes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) apreenderam o celular do investigado. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por vingança: o autor do incêndio havia sido demitido pela vítima nove meses antes.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, possui antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça.

O ataque

No dia do ataque, o autor chegou ao local dirigindo um Fiat Siena. Ele estacionou em uma rua próxima à casa da vítima e cobriu a placa traseira do carro com um pano. Em seguida, se dirigiu à frente da residência do ex-patrão, onde o EcoSport estava estacionado na calçada. O homem então despejou gasolina na parte dianteira do veículo e ateou fogo.

De acordo com a PCDF, o investigado e a vítima haviam tido desentendimentos anteriores relacionados ao ambiente de trabalho. O Fiat Siena utilizado no crime pertencia a outra pessoa, que não tinha conhecimento do conflito entre os dois. O veículo havia sido deixado sob os cuidados do suspeito para conserto, mas acabou sendo usado na ação criminosa.

A vítima relatou à polícia que, após ser demitido, o ex-funcionário ainda tentou entrar em contato por mensagens via WhatsApp, mas não obteve resposta.

