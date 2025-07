Homem que matou amigo estrangulado é preso após agredir companheira no AM

Raimundo da Silva Borges Filho, de 42 anos, foi preso na quarta-feira (9) em Beruri, interior do Amazonas, por homicídio qualificado cometido em 2012, na Zona Leste de Manaus.

Briga entre amigos

De acordo com o delegado Jailton Santos, titular da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Raimundo e a vítima, Jerilson Franco de Souza, de 28, eram amigos. Na noite do crime, ambos consumiam bebidas alcoólicas no bairro Zumbi dos Palmares, quando Raimundo estrangulou Jerilson até a morte após se embriagarem.

“O homem estava foragido há mais de 10 anos e, até então, não havia sido localizado para responder à ação penal, cujo mandado foi decretado em 12 de novembro de 2014, pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus”, informou o delegado.

Nova denúncia por agressão

A prisão aconteceu durante a investigação de uma agressão contra a companheira do suspeito. Durante o processo de identificação, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. Com isso, Raimundo foi detido preventivamente.

“A equipe policial constatou a existência do mandado de prisão em aberto, procedendo ao seu cumprimento na data de hoje”, completou o delegado.

Suspeito responderá por homicídio doloso

Raimundo responderá por homicídio doloso e passará por audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Vídeo mostra amigos sendo sequestrados em Manaus antes de um deles ser morto

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱