Amazonas apresenta menor taxa de feminicídio do Brasil com queda de 57% em 2025

Estado registra a menor taxa de feminicídio do país, segundo dados da SSP-AM

O Amazonas registrou uma queda de 57% nos casos de feminicídio no primeiro semestre de 2025. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), essa é a menor taxa de crimes por 100 mil habitantes entre os estados brasileiros.

Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizados seis feminicídios. No mesmo período de 2024, o número era de 14. Em Manaus, a queda foi ainda mais expressiva: 75%. O total de casos caiu de oito, em 2024, para apenas dois neste ano.

Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), vinculado à SSP-AM.

Integração no combate à violência contra a mulher

A delegada Marília Campello, coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NFC), da Polícia Civil do Amazonas, destacou o papel da atuação preventiva.

“Esse é um número significativo de redução de feminicídios. Isso nos deixa satisfeitos, mas a nossa meta é zerar esse tipo de crime”, declarou a delegada.

Ela enfatizou que o trabalho conjunto das delegacias especializadas e da rede de proteção tem sido essencial para os resultados alcançados.

Núcleo de Combate ao Feminicídio agiliza investigações

Criado em 2021, o NFC atua em conjunto com as Delegacias Especializadas em Crimes Contra a Mulher (DECCMs). Nos casos de feminicídio, as investigações são conduzidas diretamente pelo núcleo.

Essa estratégia acelerou os processos. Em 2025, todos os autores de feminicídios registrados foram identificados, presos e levados à Justiça.

Ronda Maria da Penha fortalece ações preventivas

O secretário de Estado da SSP-AM, Vinícius Almeida, reforçou a importância da atuação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar e Judiciário, tanto na capital quanto no interior.

“Temos a ação da delegacia da mulher, tanto na capital quanto no interior, e da Ronda Maria da Penha que trabalham integradas. Já estamos ampliando e levando a Ronda Maria da Penha para vários municípios do interior e todos os municípios precisam ter”, afirmou o secretário.

A Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), já atendeu mais de 6 mil mulheres nos últimos seis anos, com ações preventivas e ostensivas em todo o estado.

