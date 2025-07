Homem é preso no AM por violar medida protetiva da irmã um dia após ser intimado

Um homem de 25 anos foi preso por descumprir medida protetiva contra a própria irmã, de 23 anos. A prisão ocorreu na quinta-feira (10), no bairro São Francisco, em Canutama, interior do Amazonas.

Medida foi descumprida um dia após intimação

Segundo o delegado Armando Diadosk Júnior, da 62ª DIP, a vítima havia solicitado a medida protetiva no dia 7 de julho, após registrar denúncia na delegacia. O autor, usuário de drogas, costumava ameaçar a irmã e furtar objetos da casa onde ela mora.

“No final da tarde de quinta-feira, a vítima compareceu novamente à delegacia e informou que ele havia sido intimado sobre as medidas protetivas na quarta-feira (9), mas estava descumprindo a ordem judicial, tendo retornado à casa dela”, relatou o delegado.

Infrator foi flagrado usando entorpecentes

Após o novo relato, as equipes policiais iniciaram as diligências e encontraram o homem na residência da vítima, fazendo uso de entorpecentes. Ele foi preso em flagrante.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

