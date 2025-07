AM recebe reforço na frota de ônibus com recursos do Novo PAC

Manaus (AM) – Manaus, a capital do Amazonas, será contemplada com 20 novos ônibus dentro do eixo de Renovação da Frota do Novo PAC, segundo anúncio publicado nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial da União. Os veículos, com motores Euro 6, integram um pacote de 624 unidades que atenderão 21 localidades em oito estados. O investimento total é de R$ 557 milhões, financiado pelo FGTS. A iniciativa visa modernizar o transporte público e reduzir a emissão de poluentes nas cidades.

Outros estados contemplados

Além de Manaus, o Distrito Federal foi o principal destino dos novos ônibus, com 292 veículos previstos para operar em sete regiões administrativas e parte do entorno. Outros estados contemplados incluem Goiás, com 100 unidades, São Paulo (132), Minas Gerais (6), Paraná (53), Rio Grande do Sul (15) e Santa Catarina (6).

No caso de Manaus, a chegada dos 20 ônibus representa um reforço modesto, mas simbólico, diante do colapso no transporte coletivo da capital amazonense. A frota atual sofre com superlotação, atrasos, quebras constantes e veículos sem acessibilidade ou climatização.

Veículos atendem normas ambientais

Os novos ônibus Euro 6 prometem menor emissão de poluentes e maior eficiência no consumo de combustível. A tecnologia atende às normas ambientais mais rígidas e pode representar uma virada na qualidade do serviço prestado, desde que venha acompanhada de fiscalização, manutenção e planejamento de rotas.

De acordo com o Ministério das Cidades, a distribuição dos veículos atende demandas apresentadas por operadoras privadas do setor, com contratos já autorizados pelas prefeituras. A liberação dos recursos do FGTS foi feita via Pró-Transporte, linha de crédito que integra o Novo PAC Mobilidade.

Em Manaus, a previsão é de que os veículos comecem a circular ainda no segundo semestre de 2025, com rotas prioritárias nas zonas Leste e Norte da cidade.

