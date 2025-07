Fotógrafo retrata a vida e universo dos ribeirinhos do Rio Negro

O fotógrafo e ambientalista Mário Barila está de volta ao Amazonas para produzir mais um capítulo do projeto Brasil Vivo. A iniciativa contará com um livro de fotografia, exposições e palestras dedicadas à Amazônia. As ações socioambientais são financiadas com a venda de suas fotos.

Acompanhando a missão médica do Instituto Dharma, ONG que leva saúde a comunidades remotas, Barila registrou cenas do cotidiano no Rio Negro, com destaque para o Lago Acajatuba e áreas próximas. As imagens mostram como os ribeirinhos manejam a floresta e se adaptam ao ciclo das cheias. Uma das fotos mais marcantes retrata um ribeirinho jogando futebol, mesmo com o campo parcialmente alagado.

“As fotos produzidas no Amazonas têm como objetivo mostrar a importância da contribuição da sociedade na preservação do ecossistema, tanto para fauna e flora local como também da população carente de recursos, que depende dos recursos naturais para sobreviver”, ressalta Barila.

Ações ambientais e reflorestamento

Foto: Mário Barila

Durante a incursão, Barila e os voluntários do Dharma participaram do plantio de árvores em áreas degradadas. Eles também construíram um viveiro de plantas nativas no terreno da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As mudas cultivadas servirão para reflorestar áreas do entorno.

O Brasil Vivo reunirá imagens de programas sustentáveis no Amazonas, realizados em parceria com ONGs, institutos ambientais e comunidades locais. Entre os destaques está o Plano de Conservação ao Sauim-de-coleira, coordenado pelo biólogo Marcelo Gordo, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), para proteger o primata endêmico de Manaus.

“Cada espécie animal e vegetal desempenha um papel na natureza. Ao preservá-los podemos garantir o equilíbrio de todo o bioma”, observa Barila.

Fotografia aliada à preservação

Foto: Mário Barila

Aprovado pelo Programa Nacional de Incentivo à Cultura, o Brasil Vivo está em fase de captação de recursos. O projeto busca despertar a consciência ambiental e mostrar como ações voluntárias podem impactar positivamente o ecossistema.

Criado por Barila em 2014, o Projeto Água Vida financia ações de preservação e educação ambiental, além de resgate de cidadania. Economista aposentado, Barila especializou-se em fotografia com o mestre Araquém Alcântara e decidiu usar suas imagens para apoiar causas socioambientais. Seu trabalho retrata a natureza ameaçada, espécies em risco e o cotidiano de comunidades tradicionais.

Os interessados em conhecer mais podem acessar o blog mariobarila.com.br ou seguir o fotógrafo no Instagram @mariobarilafilho.

