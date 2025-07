Tabletes de drogas são apreendidos em caixa de isopor com peixes no AM

Cerca de 21 tabletes de entorpecentes foram apreendidos, na madrugada desta sexta-feira (11), durante ação na Base Fluvial Arpão 3, nas proximidades do município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. As drogas estavam escondidas dentro de uma caixa de isopor com peixes, e a localização foi possível com o auxílio da cadela policial Luna.

A operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) durante abordagem à embarcação Expresso Kedson Araújo IV, que saiu de Tefé com destino final a Manaus. Durante a inspeção no setor de encomendas, a cadela indicou a presença do material ilícito.

Drogas foram identificadas por peritos

Após testes realizados pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi confirmada a apreensão de:

20,6 quilos de maconha

2,9 quilos de cocaína

1,4 quilos de pasta base de cocaína

O entorpecente foi apresentado no Cartório da Base Arpão 3, onde o caso seguirá para investigação pelas autoridades competentes.

A Base Arpão 3 é uma estrutura estratégica que atua no combate ao tráfico de drogas e outros crimes nos rios do Amazonas, reforçando a segurança nas regiões de difícil acesso.

