Flamengo vence São Paulo por 2 a 0 e segue líder do Brasileirão

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0 neste sábado (12), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo, cria de Cotia, marcou um golaço, e Walace Yan fechou o placar no fim.

Com o resultado, o Flamengo se mantém na liderança com 27 pontos. O Cruzeiro, vice-líder com 24, ainda enfrenta o Grêmio nesta segunda-feira, no Mineirão. Já o São Paulo chegou à quarta derrota consecutiva e ficou com 12 pontos, próximo da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o São Paulo encara o Red Bull Bragantino, quarta-feira (16), às 21h30, em Bragança Paulista. O Flamengo visita o Santos, no mesmo dia, às 20h.

Domínio rubro-negro no primeiro tempo

O Flamengo controlou o jogo desde o início e manteve posse de bola durante grande parte da primeira etapa. Logo aos 7 minutos, Alex Sandro sentiu dores na perna e foi substituído por Ayrton Lucas.

A primeira grande chance saiu em chute de Léo Ortiz na trave. No rebote, Gonzalo Plata quase marcou, mas o goleiro Rafael salvou. O rubro-negro seguiu pressionando: Wesley obrigou Rafael a fazer milagre após lindo drible em Sabino, e Gonzalo Plata chutou rente à trave em outra boa oportunidade.

O São Paulo terminou o primeiro tempo com apenas 38% de posse de bola e duas finalizações, enquanto o Flamengo finalizou 13 vezes.

Golaço decide no segundo tempo

No início da segunda etapa, Ayrton Lucas e Enzo Díaz se chocaram feio. O lateral do Flamengo levou a pior, teve um corte na canela e precisou ser substituído por Varela.

O São Paulo quase surpreendeu com Cedric, que recebeu pela esquerda, mas chutou pra fora. Aos 15 minutos, Luiz Araújo decidiu: fez bela jogada individual, cortou para a esquerda e mandou no ângulo, marcando seu nono gol na temporada.

Hernán Crespo tentou reagir com as entradas de Ferreirinha e Ryan Francisco, mas o Flamengo seguiu superior. No fim, Walace Yan aproveitou chance e fechou o placar em 2 a 0.

Tricolor perto do Z-4

Com 12 pontos, o São Paulo corre risco de entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Se o Fortaleza vencer o clássico contra o Ceará neste domingo, empurra o tricolor para o Z-4.

Leia mais: Flamengo x São Paulo: onde assistir, palpites e escalações hoje

