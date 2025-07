Festival Folclórico do Amazonas abre Categoria Ouro com casa cheia

O 67º Festival Folclórico do Amazonas abriu neste sábado (12) a programação da Categoria Ouro, reunindo sete grupos folclóricos em três estilos de dança. O evento aconteceu no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), no Distrito Industrial, zona sul de Manaus, que recebeu um público lotando as arquibancadas. A realização é do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A noite começou com queima de fogos e marcou o início de uma programação que segue até o dia 23 de julho no CCPA. Depois, continua nos dias 25 e 26 de julho no Sambódromo, com as apresentações dos bois-bumbás de Manaus. A programação completa está disponível no Portal da Cultura do AM e no Instagram da Cultura do AM.

Diversidade cultural no palco

Sete grupos folclóricos se apresentaram: Ciranda Maravilha, Quadrilha Alternativa Tsunami na Roça, Ciranda Imperatriz, Dança Nacional Café XV de Outubro, Ciranda Sensação da Raiz, Dança Nacional Xote Noda de Caju e Ciranda Águias de Ouro. As coreografias vibrantes contagiaram o público, reforçando o objetivo do festival: valorizar a cultura do Amazonas e dar visibilidade aos artistas locais.

Além de disputar o título de campeão da edição 2025, os grupos foram avaliados por um júri técnico diante de um público caloroso que reconhece o talento dos brincantes.

“São 67 anos de história neste lugar repleto de memória e tradição. A programação está intensa e vai até o dia 23, com apresentações em diferentes categorias que disputarão o título de campeões do festival”, afirmou o diretor de eventos da Secretaria de Cultura, José Luís.

Ele também destacou a estrutura preparada para acolher o público com conforto e segurança:

Depoimentos marcam a abertura

O apresentador da Quadrilha Alternativa Tsunami na Roça, Rodrigo Farias, elogiou a estrutura e celebrou o retorno ao festival:

“A estrutura está sensacional! Com certeza, é uma das melhores que o festival já teve. Depois de tantos ensaios, é muito bom sentir esse calor do público, estar de frente para eles, não tem preço”.

Karina Rebeca, brincante da Ciranda Imperatriz, falou sobre a emoção de se apresentar no CCPA:

“É uma mistura de emoções. Foram meses de ensaio e muito aprendizado. Agora é a hora de mostrar tudo o que preparamos. Estamos confiantes na conquista do título”.

À frente da Dança Nacional Café XV de Outubro, Wendell Basílio ressaltou o caráter educativo da apresentação:

“Nossa dança traz a história do Brasil, principalmente a do café nacional, um fruto tão consumido por nós, que contribui significativamente para a economia e, ainda assim, é pouco conhecido em sua origem e importância”.

Inclusão: espaço exclusivo para PcDs

O festival conta com o Espaço PCD, localizado na arena principal do CCPA, garantindo conforto e acessibilidade a pessoas com deficiência. O acesso é gratuito mediante laudo médico ou carteira que comprove a condição — mas mesmo quem não apresentar o documento no momento pode acessar o local normalmente.

Programação de domingo (13)

A partir das 19h, se apresentam no CCPA:

Ciranda do Binha

Quadrilha Alternativa Show Funk na Roça

Ciranda da Visconde

Quadrilha Alternativa Guardiões das Estrelas

Ciranda Rosas de Ouro

Quadrilha Alternativa Furacão Mistura de Ritmos

Ciranda Princesinha da Vila

Dança Internacional

