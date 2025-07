Indígena é preso por tentativa de feminicídio em Envira 

Vítima foi golpeada com faca nas costas e atingida na cabeça com pedaço de madeira

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na sexta-feira (11/07), um indígena por tentativa de feminicídio contra uma mulher. O crime ocorreu em uma comunidade localizada na zona rural do município.

Mulher foi ferida com faca e pedaço de madeira

Segundo o delegado Henrique Maciel, titular da unidade, os policiais foram acionados após uma denúncia informar que uma mulher havia sido golpeada nas costas com uma faca e atingida na cabeça com um pedaço de madeira. A equipe iniciou as diligências imediatamente.

“Durante o trajeto até o local, antes de chegarem à aldeia, os policiais cruzaram com uma ambulância que transportava a vítima para uma unidade hospitalar da cidade”, relatou o delegado.

Suspeito foi contido por moradores

Ao chegar à comunidade, os policiais constataram que o autor já havia sido detido por moradores, com os braços amarrados. As autoridades substituíram as amarras por algemas e conduziram o homem à delegacia.

No local, ninguém soube informar o nome ou idade do suspeito, tampouco apresentou documentos de identificação.

Comunicação limitada dificultou depoimentos

Duas testemunhas foram ouvidas e relataram que a agressão aconteceu durante a madrugada. No entanto, a barreira linguística dificultou detalhes, já que as testemunhas não falavam português, o que também pode ter contribuído para o atraso na comunicação com a polícia.

Prisão em flagrante e resposta judicial

O indígena foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e segue à disposição da Justiça.

