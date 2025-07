Lenda do jiu-jítsu amazonense, André Zulu mira título no Jungle Classic

Com mais de 30 anos dedicados à arte suave, André expressa com orgulho a motivação que o impulsiona a seguir firme em sua trajetória

Manaus (AM) – O faixa-preta 5º Dan André Martins, conhecido como André Zulu, representará o Amazonas em mais um desafio importante de sua carreira: o Jungle Classic Jiu-Jitsu, evento que reúne lendas da arte suave no dia 26 de julho, no Studio 5, em Manaus.

Aos 45 anos, o atleta vive um novo capítulo na sua longa trajetória nos tatames.

“Minha caminhada na arte suave começou aos 14 anos. Em 2003, fui promovido à faixa preta pelo mestre Fábio Aníbal, um marco que representou não apenas uma conquista pessoal, mas o início de uma nova fase na minha jornada”, relembra.

Hoje, Zulu ostenta o grau máximo de faixa-preta 5º Dan e é um dos nomes mais respeitados do jiu-jitsu amazonense. Sua dedicação ao esporte ultrapassa três décadas, com uma rotina de treinos diários e uma vida completamente integrada à filosofia da luta.

Conquistas expressivas no jiu-jitsu amazonense

Ao longo da carreira, André Zulu acumulou títulos relevantes que reafirmam sua consistência nos tatames. Entre eles:

Quatro títulos de campeão amazonense pela FEJAM

pela FEJAM Três títulos pela FAJEPRO

pela FAJEPRO Três conquistas no Manaus Open Internacional

Rotina intensa de preparação

Para o Jungle Classic, a preparação não tem descanso. “Treino todos os dias da semana, das 16h às 17h30. Preciso conciliar com minha rotina na escola onde dou aula em tempo integral. Saio às 15h50 e vou direto para o treino no clube Municipal Aníbal Jiu-Jitsu”, conta o lutador. Dedicação

Além do físico, ele destaca o impacto emocional e espiritual da luta em sua vida.

“O jiu-jitsu é uma válvula de escape, uma filosofia que trabalha o corpo, a mente e alivia o estresse. É inspiração para os outros, e minha família é o motivo de eu nunca desistir de lutar — não só no tatame, mas na vida”, afirma.

O Jungle Classic Jiu-Jitsu promete reunir os grandes nomes da modalidade e fortalecer ainda mais o cenário local da luta, com a presença de atletas que fazem história no esporte brasileiro.

