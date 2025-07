‘Chock’ e ‘Negão’ são presos por envolvimento em homicídio de adolescente em Tefé

Tefé (AM) – Jhonatan Gonçalves de Castro, de 26 anos, conhecido como “Chock”, e Iranilson Gonçalves de Castro, de 24, conhecido como “Negão”, foram presos na manhã desta segunda-feira (14) por envolvimento no homicídio de um adolescente de 16 anos. O crime aconteceu no dia 9 de maio deste ano, na comunidade Colônia Ventura, zona rural de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). Os dois estavam escondidos em uma residência na mesma comunidade onde o crime ocorreu.

Tentaram fugir, mas foram capturados

Segundo o delegado Renato Ferraz, responsável pela investigação, as prisões ocorreram após avanço nas diligências iniciadas com a prisão de Marinaldo Lasmar Vieira, no último dia 8 de julho. Marinaldo confessou participação no crime e revelou o envolvimento de Jhonatan e Iranilson.

“Durante a abordagem, ambos tentaram fugir pelos fundos da casa, mas foram cercados e presos graças ao planejamento prévio das equipes”, explicou o delegado.

Investigações continuam

A Polícia Civil segue apurando a motivação do homicídio e investiga a participação de outros suspeitos.

“Estamos comprometidos em identificar todos os envolvidos neste crime bárbaro. O trabalho conjunto entre as forças de segurança foi essencial para o sucesso da operação”, reforçou Renato Ferraz.

Jhonatan e Iranilson responderão por homicídio qualificado. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

