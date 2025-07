Ex-prefeito de Barreirinha é notificado por suspeita de irregularidades

O ex-prefeito de Barreirinha, Glênio Seixas UB), foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) por possíveis irregularidades na gestão da previdência dos servidores do município. A notificação foi publicada nesta segunda-feira (14), no Diário Oficial da Corte de Contas.

Glênio tem 30 dias para apresentar explicações ou devolver valores, se for o caso. O motivo da notificação seria o possível descumprimento de regras por parte de quem faz parte dos conselhos que cuidam do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da cidade — que é o fundo que garante aposentadoria e outros benefícios aos servidores municipais.

A denúncia foi feita pela área técnica do próprio tribunal, que apontou falhas nos critérios exigidos para que essas pessoas ocupem os cargos nos conselhos.

A defesa do ex-mandatário deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do sistema eletrônico do TCE, chamado de DEC (Domicílio Eletrônico de Contas). Se a resposta não for enviada dentro do prazo, ele pode ser multado em R$ 13.654,39.

Confira:

