Curso em Manaus une dança e ancestralidade afro-amazônica nos dias 19 e 20

O curso “A Expressão Corporal da Africanidade na Amazônia” será realizado nos dias 19 e 20 de julho, na casa de candomblé Ilê Asé Sesu Toyan, localizada na avenida Margarita, nº 1.016, no bairro Cidade de Deus, zona Leste de Manaus.

A atividade reúne dança, ancestralidade e identidade cultural em um processo formativo voltado a artistas e interessados, mesmo sem experiência prévia.

A iniciativa integra o edital macro de Chamamento Público nº 002/2024, da Lei Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

O curso é idealizado pelo produtor cultural Inã Figueiredo e será conduzido pela coreógrafa Tatiana Campêlo, referência nacional na pesquisa sobre corporeidade afro-brasileira.

A formação inclui rodas de conversa, práticas corporais e estudos de movimentos afro-brasileiros desenvolvidos por Campêlo. Com carga horária de 12 horas, o curso oferece certificado de participação ao final.

A proposta vai além da técnica: busca fortalecer a produção cultural periférica, estimular trocas de experiências e reconectar participantes com suas raízes.

“Mesmo com as políticas afirmativas em vigor, ainda há pessoas que não se registram como negras ou indígenas. Essa é uma oportunidade de se reconectar com essas raízes a partir da arte, para além da proposta de formação profissional”, afirma Inã Figueiredo.