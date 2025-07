Divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe é homologado pela Justiça

O divórcio entre Virginia Fonseca e Zé Felipe foi oficialmente homologado nesta semana, encerrando a ação que tramitava na Justiça de Goiás desde junho. A informação foi confirmada nesta terça-feira (15) pela assessoria do ex-casal à revista Quem. O pedido de separação partiu do cantor, de 28 anos, há cerca de três semanas. Eles anunciaram o fim do relacionamento em maio.

“Confirmamos que o divórcio já foi homologado e, por envolver menores no processo, a Vara de Família automaticamente coloca em segredo de justiça [o processo], com isso, não podemos dar detalhes”, informou a assessoria.

Segundo o Goiás Record, Virginia voltou a usar seu nome de solteira e agora assina como Virginia Pimenta da Fonseca Serrão, retirando o sobrenome “Costa” de Zé Felipe.

Pensão

O ex-casal também firmou acordo sobre a pensão alimentícia dos três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo Fonseca, de 10 meses.

Conforme decisão da Justiça, Zé Felipe pagará R$ 60 mil mensais, sendo R$ 20 mil para cada filho, a fim de manter o padrão de vida que tinham enquanto os pais viviam juntos.

A guarda será compartilhada, mas os três filhos permanecerão com residência fixa com a mãe, Virginia.

(*) Com informações da Revista Quem

