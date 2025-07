‘Mata-Gato’ estreia em Manaus e provoca reflexão sobre crueldade

Filme será exibido no Teatro Gebes Medeiros, dia 23 de julho, com entrada gratuita

O curta-metragem “Mata-Gato”, do roteirista e diretor André Cunha, estreia no dia 23 de julho, às 18h30, no Teatro Gebes Medeiros, localizado na Av. Eduardo Ribeiro, 937, Centro de Manaus. A sessão especial tem entrada gratuita e classificação indicativa de 18 anos.

Produzido em coprodução com Artecontemporaneapurafilms & LaXunga Produções, o filme narra a longa noite de terror vivida por um homem solitário e atormentado após matar mais um gato.

Contemplado pela Lei Paulo Gustavo, o curta é inspirado em contos clássicos como “Gato Preto”, de Edgar Allan Poe (1843), e “Gatos de Ulthar”, de H.P. Lovecraft (1920). A obra também dialoga com a estética do curta amazonense “O Pulo do Gato” (2021) e filmes de terror dos anos 80, como “Enigma do Outro Mundo” (1982) e “Uma Noite Alucinante” (1987).

“É um filme de terror escatológico com gatos, que enaltece a vingança felina contra nosso protagonista Mata-Gato”, explica André Cunha. “Esse personagem representa a maldade e crueldade humana contra animais em situação de risco.”

Reflexão sobre crueldade e meio ambiente

Segundo Cunha, o curta-metragem busca provocar reflexão sobre a vulnerabilidade de gatos de rua, a esporotricose e a crueldade humana. O protagonista fictício retrata um idoso que envelheceu praticando atos de violência, inclusive contra felinos.

“O curta-metragem consiste em despertar essa preocupação ambiental, tocando em temas sobre vulnerabilidade de gatos de rua, esporotricose e terceira idade”, destaca o diretor.

FOTOS: César Nogueira

Produção e contrapartida cultural

O filme foi rodado entre junho e setembro de 2024 em Manaus, com seis meses de pós-produção. Após a estreia, está prevista uma oficina prática sobre efeitos especiais para filmes de terror de baixo orçamento, oferecida gratuitamente como contrapartida do projeto.

A atividade terá encontros pela manhã, conduzidos pela equipe de direção de arte e direção, para compartilhar técnicas de efeitos práticos.

Elenco e ficha técnica

FOTOS: César Nogueira

O elenco conta com Evandro Menezes e a gata Florinha de Deus. André Cunha assina a direção e divide o roteiro com Jimmy Christian, também responsável pela direção de produção. A equipe reúne profissionais como Renata Paula (assistência de direção), Liviah Prestes (preparação de elenco), Orlando Júnior (direção de fotografia), entre outros.

A produção também conta com efeitos especiais, stop motion, trilha sonora autoral e materiais de apoio, como trailer, making of e fotografia still.

Perfil do diretor André Cunha

Com mais de cinco anos de carreira, André Cunha já participou de festivais e mostras com curtas documentais pela Picote Produções. “Mata-Gato” marca sua estreia como diretor em um curta-metragem de ficção.

No currículo, Cunha acumula funções como assistente de direção, fotografia, edição e direção de arte em projetos como “Boto”, “Manaus Hot City”, “Pajelança Cabocla” e “Airumã: um encontro nas estrelas”, entre outros.

