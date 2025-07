Menezes rebate críticas após cumprimentar Omar e provoca dirigente do PL-AM

Coronel afirma que cordialidade com Omar não indica alinhamento político e provoca Alfredo Nascimento, do PL.

O ex-superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes (Progressistas), rebateu nesta terça-feira (15) as críticas recebidas após cumprimentar de forma cordial o senador Omar Aziz (PSD). O encontro aconteceu na noite da segunda-feira (14), nos corredores da Rede Onda Digital, em Manaus.

A interação entre os dois políticos — que ocupam lados opostos no espectro ideológico, Omar à esquerda e Menezes à direita — gerou rumores sobre um possível alinhamento político. Menezes, no entanto, foi direto ao negar qualquer proximidade.

“Não tenho nenhum acordo com Omar. Tem gente que tenta usar uma simples cordialidade para me atacar ou me desqualificar. Ora, eu ia mandar o cara pra aquele lugar? Somente pessoas insensatas e extremistas poderiam pensar que eu ia bater nele”, declarou durante entrevista ao programa Meio Dia com Jeffesson Coronel, da própria Rede Onda Digital.

O coronel reforçou que sua divergência política com Omar Aziz continua firme e que um gesto educado não representa conivência.

“Tenho um lado, ele tem outro. E não há qualquer tipo de negociação ou articulação política entre nós. Eu sigo firme no campo conservador, defendendo os valores que acredito. Cordialidade não é conivência, é educação”, concluiu.

Provocação a Alfredo Nascimento

Na mesma entrevista, Menezes aproveitou para provocar o presidente estadual do PL no Amazonas, Alfredo Nascimento, com quem tem mantido distância política.

"Alfredo, você vai me convidar para participar do projeto da direita ou não? Está na hora de colocar a direita em panos limpos", questionou, ao ser perguntado se aceitaria dividir espaço político com o dirigente do PL-AM.

