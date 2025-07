Wilson Lima comemora plano BR-319 e se coloca à disposição para ajudar

Governador do AM celebra avanço na repavimentação da BR-319 e diz estar pronto para colaborar com o governo federal.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), comemorou nesta segunda-feira (15) o anúncio do “Plano BR-319”, apresentado pelo governo federal para viabilizar a repavimentação da rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). A iniciativa foi divulgada pelos ministros Marina Silva (Meio Ambiente) e Renan Calheiros Filho (Transportes), após acordo entre as pastas.

Em publicação nas redes sociais, Wilson Lima celebrou o avanço, sem citar diretamente o governo federal.

“Nossa demanda foi atendida e o clamor do povo do Amazonas está sendo ouvido. Finalmente, temos um plano que possibilita a repavimentação da BR-319. Depois de décadas, foi dado um passo importante para acabar com o isolamento, provando que desenvolvimento e preservação podem caminhar juntos em benefício de todos. De nossa parte, estamos a disposição para dar todas as condições para que o projeto, de fato, saia do papel”, escreveu.

Plano prevê Avaliação Ambiental Estratégica

O plano anunciado pelo governo federal tem como eixo central a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), que será conduzida por uma consultoria independente contratada pela estatal Infra S.A.. O estudo deve ser concluído em até oito meses.

O objetivo da AAE é levantar impactos socioambientais e propor medidas de mitigação, especialmente no trecho mais crítico da rodovia, conhecido como “Trecho do Meio”, entre os km 250 e 655. Essa parte está praticamente abandonada desde o final dos anos 1980.

A ministra Marina Silva destacou que não se opõe à pavimentação, desde que realizada com responsabilidade ambiental.

“Quando se faz uma estrada, são destruídos de 30 a 50 km de floresta em cada lado”, alertou, usando a BR-163 como exemplo.

Corredor sustentável e unidades de conservação

O plano inclui ainda ações de regularização fundiária, apoio às comunidades locais e a criação de unidades de conservação em ambos os lados da BR-319. A proposta é transformar o corredor viário em um eixo de desenvolvimento sustentável, com presença constante do Estado para conter o desmatamento.

Construída entre 1968 e 1972, a BR-319 possui 918 km de extensão. Em 2022, chegou a receber Licença Prévia do Ibama, mas a autorização foi suspensa pela Justiça Federal após ação movida por entidades ambientalistas.

Com o novo acordo, o governo federal busca destravar um dos projetos mais controversos da Amazônia, conciliando infraestrutura com preservação ambiental.

