Garantido leva fé e cultura ao Arraial de Nossa Senhora do Carmo em Parintins

O Boi Garantido participou do tradicional Arraial de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, durante a noite de terça-feira (15). O boi vermelho levou ao largo da catedral uma apresentação marcada por fé, cultura e agradecimento.

A participação reforça a identidade do Garantido como o “boi da promessa”, nascido da devoção de Lindolfo Monteverde e da fé do povo parintinense. Ao som da Batucada e com a presença dos itens oficiais, o boi emocionou o público com toadas clássicas e homenagens à santa padroeira.

Celebração de fé e tradição

Foto: Sérgio Cole

Durante a apresentação, o Garantido agradeceu pelas bênçãos recebidas, especialmente após conquistar o 33º título no Festival de Parintins. O momento diante da imagem de Nossa Senhora do Carmo foi marcado por emoção e reverência.

O apresentador Israel Paulain expressou sua gratidão em nome do boi:

“Meus inigualáveis, estamos aqui todos, unidos, felizes, para agradecer e celebrar o 33º título com Nossa Senhora do Carmo, a Padroeira de Parintins, mantendo a tradição. E o Garantido é o boi da religiosidade, é o boi da fé, é o boi da promessa, é o boi campeão do Festival 2025. Muito obrigado por tudo, Nossa Santa Padroeira de Parintins”

A Rainha do Folclore, Lívia Christina, também falou sobre a importância pessoal e simbólica da homenagem:

“É com muita alegria e muita honra que venho cumprir minha promessa também. O nosso boi é grandioso, é movido por devoção e prosperidade, e eu, como item, também faço questão de agradecer sempre à nossa padroeira. Sempre que eu puder, estarei aqui, com fé e com o coração cheio de gratidão”.

Religiosidade e cultura popular em união

O Arraial da padroeira é uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Parintins, reunindo devotos, promesseiros e famílias. A presença do Garantido fortalece os laços entre religiosidade e manifestação cultural, que caminham juntas há mais de um século.

(*) Com informações da assessoria

