Tratamento

Tratamento é preventivo e presidente seguirá com agenda normal durante as sessões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um procedimento de radioterapia superficial no couro cabeludo nesta segunda-feira (25), como parte do tratamento complementar após a retirada de um câncer de pele.

A informação foi divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês, que informou que as sessões têm caráter preventivo para evitar o retorno ou avanço da lesão. Segundo a equipe médica, o procedimento não provoca efeitos colaterais e permite que o presidente mantenha normalmente a rotina de trabalho e os compromissos oficiais.

A radioterapia foi realizada na unidade do hospital em Brasília. A retirada do câncer aconteceu no dia 24 de abril, em São Paulo, após exames identificarem uma lesão localizada no couro cabeludo.

De acordo com os médicos responsáveis pelo acompanhamento de Lula, não há sinais de disseminação da doença para outras partes do corpo. Ainda segundo o hospital, o presidente precisará retornar regularmente para concluir outras 14 sessões do tratamento.

Leia mais

VÍDEO: Luana Piovani detona Virginia, Luciano Huck e Neymar: ‘Tudo farinha do mesmo saco’

Veja como usar FGTS para pagar dívidas no Desenrola Brasil