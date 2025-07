Investigador paranormal que viajava com boneca Annabelle morre de forma misteriosa

O investigador paranormal Dan Rivera, de 54 anos, morreu de forma misteriosa no último fim de semana. Ele estava em Gettysburg, na Pensilvânia, durante a turnê Devils on the Run, na qual viajava pelos Estados Unidos com a boneca mal-assombrada Anabelle, visitando locais considerados aterrorizantes.

De acordo com o site TMZ, Rivera foi encontrado sem vida em um quarto de hotel na noite de domingo (13). Registros do corpo de bombeiros apontam que uma chamada de emergência foi feita para socorrer um homem de 54 anos, com suspeita de parada cardiorrespiratória.

A morte foi confirmada pela Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisa Psíquica, da qual Dan Rivera fazia parte. No entanto, a causa exata ainda não foi revelada.

A história de Anabelle

Anabelle é conhecida por relatos assustadores. Segundo os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, a boneca estaria possuída por uma entidade demoníaca. Por segurança, ela foi trancada em uma caixa de vidro no Museu Oculto dos Warren, localizado em Connecticut.

A turnê ‘Devils on the Run’

Durante a turnê Devils on the Run, Dan Rivera transportava Anabelle para locais assombrados nos Estados Unidos. O museu fundado pelos Warren abriga diversos objetos associados a eventos paranormais, incluindo artefatos demoníacos e itens usados em rituais.

A boneca Anabelle é um dos principais atrativos da excursão, sendo creditada como responsável por diversos eventos aterrorizantes. Sua história inspirou a franquia de filmes Anabelle, com três produções já lançadas: Anabelle (2014), Anabelle 2: A Criação do Mal (2017) e Anabelle 3: De Volta Para Casa (2019). Um quarto filme está previsto para este ano.

Anabelle também aparece na abertura do filme Invocação do Mal (2013), onde ganhou ainda mais notoriedade no universo do terror.

(*) Com informações do Metrópoles

