Amazonas fica abaixo da média nacional no Índice de Progresso Social 2025

O Amazonas ficou abaixo da média nacional no Índice de Progresso Social (IPS) 2025, de acordo com dados divulgados pelo Projeto Amazônia 2030, em junho. O estado registrou 57,91 pontos, enquanto a média dos estados brasileiros foi de 62,34.

O IPS é uma ferramenta que mede o desempenho social e ambiental dos territórios brasileiros com base em 57 indicadores extraídos de fontes públicas. A pontuação geral varia de 0 a 100 e serve como instrumento para planejamento e aprimoramento de políticas públicas.

Segundo a avaliação, a capital Manaus alcançou 63,19 pontos, ficando na 21ª colocação entre as capitais do país. A cidade é a segunda melhor avaliada da região Norte, atrás apenas de Palmas (TO), que registrou 68,18 pontos.

“O IPS mede diretamente resultados finalísticos e tem sido usado para o planejamento, avaliação de programas e aperfeiçoamento de políticas públicas”, afirma o estudo.

Avaliação nacional e regional

O IPS 2025 avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais, organizados em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades.

Os municípios foram classificados em nove grupos, do grupo 1 (melhor desempenho) ao grupo 9 (pior desempenho). Cerca de 19% dos municípios brasileiros estão entre os piores grupos, embora ocupem 55% do território nacional.

A cidade com o pior índice do país é Uiramutã, em Roraima, que também tem a maior população indígena do Brasil e a mais jovem, segundo o IBGE — metade dos moradores tem até 15 anos.

Desempenho da Amazônia Legal

No ranking estadual, os estados da Amazônia Legal aparecem entre os piores colocados. O Amazonas está na 19ª posição. O Pará ocupa o último lugar (27º), com 53,71 pontos, seguido pelo Maranhão (26º, com 55,96) e o Acre (25º, com 56,29). Todos estão abaixo da média nacional de 61,96 pontos.

A análise dos 12 componentes do IPS destaca os principais pontos críticos da região:

Qualidade do Meio Ambiente : Apresenta os piores resultados do país, especialmente em municípios localizados no arco do desmatamento da Amazônia Legal. A região sofre com perda de cobertura florestal, supressão de vegetação secundária, emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e falta de áreas verdes nas cidades. Indicadores como emissões de CO2 por habitante, focos de calor e supressão da vegetação são obtidos de fontes como SEEG, Inpe e Mapbiomas.



: Apresenta os piores resultados do país, especialmente em municípios localizados no arco do desmatamento da Amazônia Legal. A região sofre com perda de cobertura florestal, supressão de vegetação secundária, emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e falta de áreas verdes nas cidades. Indicadores como emissões de CO2 por habitante, focos de calor e supressão da vegetação são obtidos de fontes como SEEG, Inpe e Mapbiomas. Nutrição e cuidados médicos básicos , água e saneamento e moradia : Municípios da Amazônia Legal lideram os piores desempenhos nestas categorias.



, e : Municípios da Amazônia Legal lideram os piores desempenhos nestas categorias. Acesso ao conhecimento básico : Cidades do Pará e da Bahia apresentam os resultados mais baixos.



: Cidades do Pará e da Bahia apresentam os resultados mais baixos. Acesso à informação e comunicação : O maior déficit está em municípios do interior do Nordeste e da Amazônia Legal.



: O maior déficit está em municípios do interior do Nordeste e da Amazônia Legal. Liberdades individuais e de escolha : A região também tem os piores desempenhos nesse quesito.



: A região também tem os piores desempenhos nesse quesito. Acesso à educação superior: Municípios da Amazônia Legal e do Nordeste apresentam os maiores déficits.



O levantamento reforça os desafios enfrentados pelos estados da região amazônica, que demandam atenção e políticas públicas específicas para melhorar os indicadores sociais e ambientais locais.

(*) Com informações do G1

Leia mais: Amazonas mantém o etanol mais caro do País

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱