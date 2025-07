Motoristas são presos por placa adulterada e desacato em operação do Detran-AM

Dois motoristas foram presos durante uma operação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), na noite de terça-feira (15), na avenida Cosme Ferreira, zona Leste de Manaus. Um dos condutores foi flagrado com a placa da motocicleta adulterada, enquanto o outro foi preso por desacato a autoridades e tinha mandado de prisão em aberto.

Durante a abordagem, a equipe de Fiscalização identificou uma motocicleta Yamaha YBR 125i Factor ED com a placa de identificação coberta por um adesivo. O condutor, de 30 anos, admitiu ter cometido a adulteração e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado, junto com o veículo, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na mesma operação, outro motorista, de 39 anos, foi abordado e reagiu com palavras ofensivas aos agentes de trânsito. Ele se recusou a se identificar, tentou fugir do local e também foi detido. No 14º DIP, os policiais constataram que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto. O carro foi recolhido ao parqueamento do Detran-AM.

