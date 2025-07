Carro bate em ônibus e deixa cinco feridos na BR-174

Um carro de passeio colidiu violentamente com um ônibus do transporte público na madrugada desta quinta-feira (17), no quilômetro 19 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista. O acidente deixou ao menos cinco pessoas feridas, incluindo o motorista do carro, que ficou preso às ferragens.

O Fiat Mobi levava três mulheres e dois homens quando bateu na traseira de um ônibus da linha 305, que trafegava no sentido oposto. Com o impacto, a parte dianteira do carro ficou completamente destruída.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar atenderam a ocorrência.

O Samu socorreu três vítimas – duas mulheres e um homem – e as encaminhou a unidades hospitalares de Manaus. Uma das mulheres, com fratura grave no braço, precisou ser transferida de ambulância durante o trajeto, devido à gravidade do ferimento.

A PRF iniciou a perícia no local para apurar as causas do acidente. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Leia mais

Colisão entre carro e caminhão deixa dois feridos após ultrapassagem errada na BR-174

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱