Professor que estuprou aluno em banheiro de escola é preso no AM

Um professor de 59 anos foi preso, na quarta-feira (16), por estupro de vulnerável praticado contra um aluno de 13 anos, em Humaitá, no interior do Amazonas. O crime ocorreu em 2009, no município.

Denúncia, investigação e condenação

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da unidade policial, a polícia recebeu a denúncia em março de 2012. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em outubro de 2017.

“Em relato, a vítima informou que, no dia do crime, o professor o mandou ‘limpar o banheiro’. O suspeito entrou no local, trancou a porta e pressionou a vítima a se despir. Diante da recusa, ele arrancou as roupas do adolescente, também se despindo, e cometeu os abusos, ameaçando-o”, relatou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, após o início das diligências, a vítima foi submetida a exame de corpo de delito, que confirmou o depoimento. Comprovada a veracidade e a gravidade do crime, a polícia solicitou a prisão do indivíduo na época.

“O autor estava respondendo em liberdade e a prisão ocorreu em razão da sentença condenatória, em sua residência, na rua 5 de Setembro, bairro Centro, no município”, informou Wagna.

Procedimentos legais

O homem passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

