Líder de grupo de jovens que estuprou adolescente no AM é preso

Um homem de 29 anos foi preso, na quarta-feira (16), pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos. O crime ocorreu em Amaturá e a prisão foi efetuada em Benjamin Constant, ambos no interior do Amazonas.

Abuso e descoberta do crime

De acordo com o delegado Frank de Freitas, da 49ª DIP, o agressor era líder de um grupo de jovens em uma igreja em Amaturá, do qual a vítima participava. Aproveitando-se dessa posição de confiança, ele aliciava a adolescente, oferecendo presentes e tentando convencê-la a iniciar um relacionamento, o que culminou no abuso sexual.

“O crime aconteceu no dia 6 de julho deste ano. No dia 11, a vítima relatou à mãe dores na região íntima. A adolescente foi encaminhada a uma unidade hospitalar do município, onde foi confirmado o estupro de vulnerável. Os profissionais de saúde acionaram a Polícia Civil e, prontamente, iniciamos as investigações”, detalhou o delegado.

Fuga interrompida

Conforme a autoridade policial, ao tomar conhecimento da denúncia e temendo ser preso, o infrator fugiu no dia 15 de julho pelo Rio Solimões. Diante disso, a polícia solicitou à Justiça o mandado de prisão preventiva, que foi decretado.

“Durante a fuga, o investigado desembarcou no município de Santo Antônio do Içá e aguardava uma lancha com destino a Tabatinga, planejando seguir para a Colômbia. No entanto, a equipe policial já havia identificado sua rota”, explicou Freitas.

Segundo o delegado, a equipe de investigação acionou a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga e a 51ª DIP de Benjamin Constant.

“A equipe da 51ª DIP, sob a coordenação do delegado Yuri Olivieski, efetuou a prisão do alvo no porto de Benjamin Constant, quando ele estava prestes a embarcar”, relatou Frank de Freitas.

O homem responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

