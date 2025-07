Homem esquarteja amigo e bate corpo em liquidificador

Bruno Guimarães da Cunha Chaves, de 33 anos, foi preso em flagrante, acusado de esquartejar um amigo, bater partes do corpo em um liquidificador e guardá-las na geladeira, no Rio de Janeiro.

Após a descoberta do crime, peritos foram ao local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Crime chocante

Bruno foi detido na quarta-feira (16) na casa onde vivia com a vítima, no Morro de São Carlos, região central do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, Bruno esfaqueou a vítima após uma discussão no último domingo (13). A polícia apurou que ele também teria cozinhado partes do corpo de Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos. O agressor ainda jogou parte dos restos mortais da vítima em um vaso sanitário.

Investigação

Diante dos fatos, policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam Bruno.

As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias deste caso brutal.

(*) Com informações do Metrópoles

