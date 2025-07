Lula lidera todos os cenários para 2026, diz pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14 de julho em todas as regiões do país.

Lula lidera pesquisa Quaest para as eleições de 2026 em todos os cenários

Faltando um ano e três meses para as eleições presidenciais de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece como líder isolado em todos os cenários testados pela nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (17). O levantamento mostra Lula à frente de adversários tanto da direita quanto do centro, mesmo diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue influente entre os eleitores.

No cenário com Bolsonaro incluído — apesar de estar inelegível até 2030 por decisão do TSE — Lula registra 32% das intenções de voto, contra 26% do ex-presidente. Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT) com 8%, Ratinho Júnior (PSD) com 6%, Ronaldo Caiado (União) com 3% e Romeu Zema (Novo) com 2%. Os indecisos são 9%, e 14% dizem que votariam em branco ou nulo.

Outros cenários: Lula segue na dianteira

Nos outros três cenários simulados pela Quaest, o petista mantém a liderança com vantagem ainda maior. Contra Michelle Bolsonaro, Lula tem 30% contra 19% da ex-primeira-dama. Ciro sobe para 10%, Ratinho aparece com 7%, Caiado com 5% e Zema com 4%. Os indecisos são 9% e os votos nulos ou brancos somam 16%.

Quando o candidato bolsonarista é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula mantém os mesmos 32%, enquanto Tarcísio registra apenas 15%. Ciro Gomes alcança 12%, Caiado tem 5% e Zema, 4%. Indecisos são 11% e os brancos/nulos, 21%.

Já no cenário com Eduardo Bolsonaro como principal nome da direita, Lula tem 31% contra 15% do deputado federal licenciado. Ciro aparece com 11%, Ratinho Júnior com 7%, e tanto Caiado quanto Zema empatam com 5%. São 10% os indecisos e 16% os que anulariam o voto.

Estratégia de Lula mira reeleição com nova narrativa

Lula já sinalizou em diversas ocasiões que pretende disputar a reeleição. O governo deve lançar um novo slogan nacionalista nos próximos meses para reforçar sua imagem rumo a 2026. A ideia é consolidar o presidente como defensor da soberania e do crescimento nacional, diante do enfraquecimento do adversário direto, Bolsonaro, que segue inelegível e responde a processo no STF por tentativa de golpe de Estado — com risco de condenação a até 43 anos de prisão, segundo a PGR.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14 de julho em todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

