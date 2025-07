Homem é preso por agredir companheira grávida e causar a morte do bebê em Coari

Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (17), no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), acusado de agredir a companheira grávida de seis meses e provocar a morte do bebê. A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Coari, no bairro Tauá-Mirim.

De acordo com a delegada Kássia Evangelista, a agressão ocorreu em março deste ano, quando a vítima, de 29 anos, deu entrada no hospital com ferimentos no abdômen causados por socos do companheiro, que desconfiava da paternidade da criança. O óbito fetal foi confirmado na unidade hospitalar, e a polícia foi acionada para investigar o caso.

“Instauramos um Inquérito Policial logo após sermos comunicados pelo hospital. Solicitamos a prisão preventiva do autor, mas, inicialmente, o pedido foi prejudicado. Com o avanço das investigações, conseguimos localizar o suspeito em sua residência e cumprir a ordem judicial”, explicou a delegada.

O suspeito, identificado como Luan Gastão Pereira, possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

Ele irá responder por aborto provocado sem o consentimento da gestante e lesões corporais. Luan passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

