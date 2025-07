CV-AM diz que ex-líder ‘Mano G’ virou crente e proíbe associá-lo ao crime

O Comando Vermelho no Amazonas emitiu um comunicado, nesta quinta-feira (17), oficial afirmando que Gelson Carnaúba, conhecido como “Mano G”, ex-líder da facção, se converteu à fé cristã e não deve mais ser associado a atividades criminosas.

No texto, assinado pelo “conselho permanente do Comando Vermelho”, a facção afirma que “Mano G”, como também é chamado, decidiu “seguir os caminhos do Senhor Jesus” e agora está “na bênção”, em processo de caminhada espiritual.

“Nosso companheiro se encontra na bênção e continuará sua caminhada espiritual com Jesus Cristo. Pedimos respeitosamente a todos os irmãos e companheiros que não utilizem o nome de Gelson Carnaúba para nada relacionado ao crime”, diz o comunicado.

A nota é encerrada com uma saudação aos “irmãos e companheiros do estado e do Brasil” e reforça que o ex-integrante agora está afastado das práticas criminosas.

Quem é Gelson Carnaúba

Gelson Carnaúba foi um dos principais líderes do Comando Vermelho no Amazonas, tendo grande influência dentro e fora dos presídios. Ele é apontado como um dos articuladores da expansão da facção no Norte do país, após sair da extinta Família do Norte (FDN), da qual foi um dos fundadores, e responsável por coordenar ações criminosas a partir das unidades prisionais, especialmente o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Durante anos, Mano G foi considerado um dos chefes do tráfico de drogas e do crime organizado na região, sendo investigado e condenado por diversos crimes, incluindo homicídios, tráfico e organização criminosa.

Nos últimos anos, Carnaúba teria se afastado das lideranças operacionais da facção e, agora, segundo o próprio Comando Vermelho, aderiu à vida religiosa, o que levou a organização a emitir a nota pública de desligamento simbólico.

