Renato Junior faz balanço da semana à frente da Prefeitura de Manaus

Há uma semana à frente da Prefeitura de Manaus, o vice-prefeito Renato Junior fez um balanço das ações realizadas como prefeito em exercício, nesta sexta-feira (18), durante entrevistas às TVs Tiradentes, A Crítica e Rede Amazônica. A atuação envolveu entregas sociais, visitas a obras, reuniões com o Judiciário e parlamentares, além de avanços em planejamento e infraestrutura.

Antecipação do 13º injeta R$ 120 milhões na economia

Um dos principais anúncios foi a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais, paga nesta sexta-feira. A medida beneficiou 33 mil servidores públicos e injetou R$ 120 milhões na economia local.

“Nada mais justo a quem tanto se dedica à nossa cidade”, destacou Renato Junior.

“Casa Manauara” vira política pública permanente

Outro destaque da semana foi a consolidação do programa Casa Manauara como política pública. A iniciativa atingiu a marca de 400 moradias reformadas e, com a aprovação da lei na Câmara Municipal, será mantida de forma contínua. Renato Junior participou da entrega de casas no bairro Morro da Liberdade, zona Sul.

Operação “Cheia 2025” atende comunidades e evita calamidade

A segunda fase da operação Cheia 2025 distribuiu mais de 200 toneladas de cestas básicas, kits de higiene e colchões para 37 comunidades ribeirinhas e nove bairros urbanos. Renato destacou que o trabalho preventivo iniciado em março evitou situações graves como a de 2020.

“Com a mesma cota do rio, hoje não há alagamentos nos bairros centrais. Isso é resultado de drenagem profunda, ecobarreiras e limpeza dos igarapés”, explicou.

🛣 Obras de verão e tecnologia na gestão asfáltica

As obras de verão foram iniciadas com o programa Mutirão no Bairro, que já atua em regiões como Alvorada, Tancredo Neves, Colônia Antônio Aleixo e Mutirão. A previsão é recuperar cerca de 5 mil ruas, com ações de recapeamento, tapa-buracos, drenagem, poda e sinalização.

A Seminf também confirmou o recapeamento de 67 ruas na Cidade Nova, com apoio do senador Omar Aziz, além da continuidade de obras estruturais como o alargamento da avenida do Turismo e o novo viaduto “Passarão”, na zona Oeste.

Renato também anunciou o uso de Inteligência Artificial (IA) na gestão asfáltica para mensurar profundidade de buracos e automatizar processos técnicos.

“Não é para saber onde tem buraco. É para saber quanto de asfalto vamos usar em cada intervenção e elaborar melhor a logística”, explicou.

Diálogo com população, vereadores e Judiciário

Durante a semana, Renato Junior se reuniu com vereadores, secretários e representantes do TJ-AM, reforçando o diálogo institucional e a escuta ativa das demandas da população.

“A gestão é feita na rua. As pessoas me mandam localizações direto no Instagram, e a gente aciona as equipes no mesmo dia”, relatou.

Centro de Manaus será revitalizado para o “#SouManaus”

O Centro de Manaus também entrou na rota das ações. A partir de 4 de agosto, o programa Mutirão no Bairro será executado na área central como preparação para o #SouManaus 2025, festival que deve atrair mais de 500 mil pessoas.

Balanço positivo e alinhamento com David Almeida

Renato avaliou a semana como prefeito em exercício de forma positiva:

“Minha missão foi dar continuidade ao dinamismo da gestão. O prefeito David acorda muito cedo e dorme muito tarde. Busquei fazer o mesmo. Manaus não pode parar. E não parou.” Leia mais: David Almeida entra de recesso e Renato Junior assume a Prefeitura de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱