Nove pessoas são presas por envolvimento em roubos de celulares em Manaus

Nove pessoas foram presas por suspeita de integrar um grupo criminoso envolvido em roubos, furtos e receptação de celulares em terminais de ônibus e eventos públicos de Manaus. As prisões ocorreram entre os dias 14 e 17 de julho, durante operação do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celular (Nirc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), nas zonas Leste, Oeste, Norte e Centro da capital.

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Nirc, os suspeitos estavam sendo monitorados há vários meses. Após a emissão dos mandados de prisão preventiva, as equipes iniciaram a operação de captura na última segunda-feira (14), com prisões concluídas até quinta-feira (17).

Os presos têm entre 21 e 53 anos e foram localizados nos bairros Compensa, Manoa, Coroado e no Centro. Além deles, outras 15 pessoas já foram identificadas como integrantes do grupo criminoso, mas continuam foragidas com mandados de prisão em aberto.

“Identificamos um total de 24 envolvidos nessa organização criminosa, responsável por diversos roubos, principalmente em terminais de ônibus e na saída de festas. Já capturamos nove e seguiremos com as ações até prender todos os integrantes”, afirmou o delegado.

