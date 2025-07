Omissão no recolhimento de imposto gera prejuízo de R$ 42,2 mi no AM

Inquérito aponta suposta falha no recolhimento do imposto durante construção de conjunto residencial financiado pela Caixa

Inquérito publicado na revisão de arquivamento do Ministério Público do Amazonas (MPAM), que seguirá para análise do Colégio de Procuradores do órgão, aponta prejuízos de mais de R$ 42,2 milhões por possível omissão no recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre a execução da obra do Conjunto Residencial de Parintins.

À época, o Ministério Público do Estado instaurou o Inquérito Civil nº 165.2022.000061 para apurar uma possível omissão no recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS).

A construção, financiada com recursos da Caixa Econômica Federal, teve valor global estimado em R$ 42.280.000,00. A suspeita é de que o imposto, de competência municipal e que deveria ter sido recolhido durante a realização do projeto, não tenha sido devidamente pago, o que pode configurar prejuízo aos cofres públicos da cidade.

O MP busca apurar se houve negligência por parte da administração municipal no acompanhamento e fiscalização do recolhimento do ISS, bem como eventuais responsabilidades da empresa contratada para a execução da obra.

A investigação está sendo conduzida pela Promotoria de Justiça de Parintins, que agora requisita documentos fiscais, contratos e informações junto à prefeitura, à Caixa Econômica Federal e à construtora responsável, com o objetivo de esclarecer os fatos.

Caso confirmadas as irregularidades, os responsáveis poderão ser acionados por improbidade administrativa, além de estarem sujeitos à reparação de danos ao erário.

Outro lado

Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Parintins não havia se manifestado sobre o caso.

