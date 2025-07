Em meio à crise com os EUA, Lula se reúne com Mauro Vieira no Alvorada

Segundo Planalto, encontro, que não estava previsto na agenda, tratou da viagem do presidente para o Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu por cerca de uma hora com o ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, neste sábado (19), no Palácio da Alvorada. O encontro não estava na agenda.

Segundo o Palácio do Planalto, a reunião tratou da participação de Lula em uma cúpula de líderes sobre a defesa da democracia, que vai acontecer em Santiago, no Chile, na próxima segunda-feira (21).

O embarque para o país chileno está previsto para este domingo (20). O evento é organizado pelo presidente chileno, Gabriel Boric, e terá participação de outros presidentes, como Gustavo Petro (Colômbia), Yamandú Orsi (Uruguai) e Pedro Sánchez (Espanha).

“As discussões estarão organizadas em torno de três eixos centrais: defesa da democracia e do multilateralismo; combate às desigualdades; e tecnologias digitais e o enfrentamento à desinformação”, disse o Planalto sobre a reunião com o ministro-chefe do Itamaraty.

O encontro com Vieira ocorreu em meio a escalada de uma crise com os Estados Unidos.

Nesta sexta-feira (18), o governo dos EUA anunciou a revogação dos vistos do país do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), “de seus aliados e de seus familiares imediatos”.

Mais cedo, neste sábado, Lula classificou o anúncio como “medida arbitrária e completamente sem fundamento”. Segundo o presidente, a interferência de um país no sistema de Justiça de outro é “inaceitável” e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações.

As decisões do governo norte-americano ocorrem após o presidente Donald Trump impor uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros que são importados para os EUA a partir de 1º de agosto.

Trump tem justificado o aumento das tarifas à ação penal contra Jair Bolsonaro (PL), na qual o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Em resposta, Lula tem dito que “não aceitará ser tutelado por ninguém” e que, caso as negociações para evitar o tarifaço não avancem, responderá com a Lei da Reciprocidade Econômica.

*Com informações da CNN

