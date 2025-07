Corpo de adolescente de 15 anos esquartejada tinha as iniciais “PCC”

O corpo de Nicolly Fernanda, adolescente de 15 anos que foi morta e esquartejada, foi encontrado com as iniciais da facção do Primeiro Comando da Capital (PCC) nas costas. A polícia acredita em tentativa de disfarce dos verdadeiros suspeitos. O caso aconteceu no Jardim Amanda, em Hortolândia, no interior de São Paulo.

Segundo o delegado responsável pelo caso, José Regino, disse ao Metrópoles, os escritos simulando uma possível relação com a facção criminosa apontam “para uma tentativa deliberada” de disfarçar a motivação real do assassinato da jovem, que é investigado como crime passional.

O corpo de Nicolly foi encontrado dentro de uma lagoa envolto em lençóis e lona. Ele estava parcialmente esquartejado, apresentava múltiplas perfurações causadas por arma branca, cortes profundos na região abdominal e não tinha os membros inferiores e superiores, algo que a polícia definiu como “sinais evidentes de violência extrema”.

Em entrevista coletiva, o pai da adolescente, Vinícius Marcelus, afirmou que reconheceu o corpo da filha por um colar preto que a vítima costumava usar. Além disso, ele contou que o corpo da adolescente estava com várias marcas no rosto, aparentando ter levado “uma paulada na face dela, onde estava bem inchado”.

Na lona onde o corpo de Nicolly foi encontrado, a polícia também percebeu a presença de pedras usadas para manter o corpo submerso na lagoa, o que indicou para as investigações um esforço na ocultação do cadáver.

Polícia suspeita de ex-namorado

O ex-namorado de Nicolly e namorada dele são apontados pelas investigações como os principais suspeitos do assassinato da adolescente e por isso a motivação do crime é tida como passional .

Segundo as autoridades, equipes policiais foram na casa do também adolescente e encontraram vestígios de sangue humano que estão sendo analisados.

que estão sendo analisados. “Os indícios reunidos até o momento conferem forte materialidade e autoria em apuração”, diz o relatório policial.

O pai de Nicolly afirmou que a lona em que o corpo da filha foi encontrado era da casa do pai do suspeito. Informação, que segundo Vinícius Marcelus, foi confirmada pelo próprio homem.

O ex-namorado da vítima e a namorada dele estão desaparecidos desde o dia 16 de julho . Eles são procurados pela polícia, que também apura o eventual envolvimento de terceiros, tanto na execução da adolescente quanto no auxílio na fuga dos suspeitos.

O caso é investigado como feminicídio pelo 2° Distrito Policial (DP) de Hortolândia.

