Motorista foi encontrado sem vida por patrulha da PM; causas do acidente serão investigadas

Vítima foi identificada como Fábio Cesar Neves de Souza, que já foi encontrado sem vida pelas autoridades no local

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na manhã deste sábado (19), por volta das 6h, na Avenida Efigênio Salles, nas proximidades do Motel Lebaron, na Zona Sul da capital. A vítima foi identificada como Fábio Cesar Neves de Souza, que já foi encontrado sem vida pelas autoridades no local.

O acidente envolveu uma motocicleta modelo Yamaha NMax, de cor vermelha e placa TAF-3B87. De acordo com informações preliminares, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina na região quando se deparou com o veículo caído na pista e o condutor estendido no chão, sem sinais vitais.

Em vídeos registrados por testemunhas, uma delas relata que o motociclista teria colidido contra um poste, o que pode ter causado a morte imediata. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou o óbito no local.

Após a constatação da morte, os policiais acionaram os órgãos competentes para a realização da perícia técnica e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades.

A avenida Efigênio Salles registrou lentidão no tráfego durante parte da manhã devido à ocorrência.

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱