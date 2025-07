‘Sedado e estuprado’: homem que cozinhou corpo de amigo alega vingança

Bruno Guimarães da Cunha Chagas (foto em destaque),o homem preso pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) na quarta-feira (16/7) por matar, esquartejar e cozinhar partes do corpo de um colega com quem dividia a residência em que morava, confessou o crime em depoimento.

Segundo informações divulgas pelo Portal Procurados.org, Bruno alegou à polícia que a motivação para o assassinato brutal foi o fato dele, supostamente, ter sido sedado e estuprado duas vezes pela vítima, identificada como Thiago Lourenço.

A vítima e o suspeito confesso moravam juntos em uma casa no Morro de São Carlos, no Estácio, Região Central do Rio de Janeiro.

A confissão foi dada em depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ele afirmou, ainda, que um dos estupros ocorreu há cerca de oito meses e que o último teria ocorrido há cerca de 90 dias.

Na versão de Bruno, em ambas as ocasiões, ele teria adormecido após comer lanches oferecidos por Thiago.

