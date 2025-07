Morre José Maria Marin, ex-presidente da CBF e ex-governador de São Paulo

O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, morreu aos 93 anos. Advogado de formação e ex-jogador de futebol, Marin também teve uma longa trajetória na política e foi governador de São Paulo entre maio de 1982 e março de 1983, sendo um dos últimos governadores do regime militar.

Marin assumiu o comando da CBF em 12 de março de 2012, após a renúncia de Ricardo Teixeira, que deixou o cargo alegando problemas de saúde. Ele permaneceu na presidência da entidade até 2015.

Filho do imigrante espanhol Joaquín Marín, o ex-dirigente formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, na turma de 1955. Parte de seus estudos foi financiada com a carreira no futebol: atuou como ponta-direita no São Paulo Futebol Clube entre 1950 e 1952.

Além da presidência da CBF, Marin também comandou a Federação Paulista de Futebol (FPF) entre 1982 e 1988 e foi chefe da delegação brasileira na Copa do Mundo de 1986, no México.

