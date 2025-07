Botafogo supera Sport nos acréscimos e sobe para 5º no Brasileirão

Gol de Cuiabano aos 45 do segundo tempo garante vitória do Botafogo sobre o Sport na Ilha do Retiro

Neste domingo (20), o Botafogo conquistou uma vitória importante sobre o Sport por 1 a 0, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O gol da vitória foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo, quando Nathan Fernandes acionou Cuiabano, que finalizou rasteiro para balançar as redes do goleiro Gabriel.

Resultado e classificação

Com o triunfo, o Botafogo chegou a 25 pontos e subiu para a quinta colocação na tabela do Brasileirão. Já o Sport permanece com apenas três pontos, ainda sem vencer na competição e amargando a lanterna.

Como foi o jogo

A partida começou movimentada na Ilha do Retiro, em Recife. Logo no primeiro minuto, Arthur Cabral tentou o gol, mas foi parado por Gabriel. O Sport também criou chances, como o cabeceio perigoso de Ramon Menezes aos sete minutos. Aos 21, um gol de Arthur Cabral foi anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Botafogo voltou agressivo, com Vitinho perdendo chance clara aos três minutos. O jogo seguiu equilibrado, com finalizações de Barletta, Derik e Newton. Na reta final, o Sport recuou e o Botafogo dominou a posse, até o gol salvador nos acréscimos.

Próximos confrontos

O Sport enfrenta o Vitória fora de casa na quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília). O Botafogo volta a campo no sábado (26), contra o Corinthians, às 18h30, após adiamento do duelo contra o Grêmio devido ao compromisso do adversário na Copa Sul-Americana.

